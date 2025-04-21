В Пентагоне отрицают, что Хегсет публиковал секретные данные в чате Signal

В Пентагоне отрицают, что глава оборонного ведомства Пит Хегсет раскрыл секретную информацию об атаке на йеменских хуситов в чате Signal, о котором сообщили СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла.

Он назвал "вбросом" распространенную СМИ информацию о том, что Хегсет делился секретными данными об атаке на Йемен в другом чате Signal, где были его жена, брат и личный адвокат.

"Они (СМИ. – Ред.) опирались только на слова людей, уволенных на этой неделе, и, похоже, у них есть мотив саботировать действия министра и президента", – отметил Парнелл.

Представитель Пентагона утверждает, что "ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались представить эту историю".

"Что правда, так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Трампа", – добавил он.

Стоит отметить, что в Пентагоне произошел ряд увольнений на фоне расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

В частности, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колина Кэрролла, старшего советника Хегсета Дэна Колдуэлла, а также заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарина Селника.

Также был уволен руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер. Однако для него готовят другую должность.