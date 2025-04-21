В Італії готують скаргу через закриття Колізею заради Венса

В Італії некомерційна організація "Координація асоціацій із захисту довкілля та прав користувачів і споживачів" (Codacons) планує звернутись зі скаргою до прокуратури Рима через закриття для туристів Колізею, який мав відвідати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Організація вимагає прояснити ситуацію із дочасним закриттям однієї з найпопулярніших пам’яток Італії.

"Це, безсумнівно, серйозна неповага до численних туристів, які купили квитки, і до тих, хто стояв у черзі, щоб потрапити до Колізею", – сказав глава Codacons Карло Ренці.

За його словами, в організації хочуть з’ясувати, чи може цей інцидент також становити кримінальне правопорушення, наприклад, "можливе переривання громадського обслуговування на шкоду користувачам".

"З цієї причини у вівторок ми подамо скаргу до судових органів з проханням розпочати розслідування цієї справи та оцінити ступінь відповідальності".

У неділю Колізей був закритий з міркувань безпеки для відвідувачів через приїзд Венса з родиною.

Однак туристичну пам’ятку відвідала лише дружина віцепрезидента США Уша, а сам він лишився на віллі Таверна.

Закриття Колізею викликало розчарування і протести серед тих, хто не зміг відвідати пам’ятку.

18 квітня Венс провів перемовини з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та пожартував, що Мелоні могла б назвати його бовдуром "найкрасивішою мовою".

У суботу, 19 квітня, він провів зустріч із кардиналом П’єтро Пароліном, яку називають "дуже сердечною".