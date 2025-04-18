Венс пожартував, що Мелоні могла б назвати його бовдуром "найкрасивішою мовою"

Італійська мова виявилася секретною зброєю прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, коли вона зустрічалась з президентом США Дональдом Трампом та його заступником Джей Ді Венсом у четвер та в п’ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У четвер Мелоні зустрілася з Трампом і Венсом у Білому домі, після чого вирушила додому в Італію. Венс також залишив Вашингтон після переговорів, щоб провести великодні свята в Римі.

Після прибуття до Рима з сім'єю Венс пообідав з Мелоні і слухав, як вона виступила італійською мовою, назвавши переговори в четвер у Вашингтоні "фантастичними". Вона також заявила, що між їхніми країнами існують "привілейовані відносини".

"Прем'єр-міністерко Мелоні, я дуже радий бачити вас знову, і я сподіваюся, що це саме те, що ви сказали. Звичайно, вона могла б назвати мене бовдуром, і я б не знав, але це було б найкрасивішою мовою, яку тільки можна собі уявити, так що я б навіть не образився", – сказав Венс під сміх.

Під час спільного спілкування з пресою Трампа і Мелоні в четвер в Овальному кабінеті президент США захоплено говорив про італійську мову, коли Мелоні звернулася до журналістів зі свого пулу своєю рідною мовою.

"Це було так прекрасно! Що ти, в біса, сказала?" – сказав Трамп після того, як вона відповіла на запитання про війну в Україні, суперечивши американському лідеру, який припустив, що президент України винен у російському вторгненні.

Трамп неодноразово критикував Європейський Союз, заявляючи, що ЄС був створений для того, щоб "пограбувати" Сполучені Штати. Але у нього теплі стосунки Мелоні, яка стала єдиною лідеркою з ЄС, що була на його інавгурації в січні.

Нагадаємо, на зустрічі з Мелоні в четвер Трамп фактично заперечив свої ж слова про те, що Володимир Зеленський відповідальний за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.