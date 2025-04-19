Віцепрезидент США проводить офіційні зустрічі у Ватикані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розпочав офіційні зустрічі у Ватикані.

Як інформує ANSA, пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Святого Престолу.

Джей Ді Венс у суботу провів зустріч із кардиналом П’єтро Пароліном, яку називають "дуже сердечною".

Посадовці "обмінялися поглядами щодо міжнародної ситуації, зокрема щодо країн, які потерпають від війни, політичної напруги чи складної гуманітарної ситуації, з особливою увагою до мігрантів, біженців, ув’язнених", зазначають у повідомленні.

Вони також відзначили "хороші двосторонні відносини між Святим Престолом і США і висловили спільне зобов’язання захищати право на свободу віри й поглядів".

Віцепрезидент побував у Ватикані також напередодні разом з дружиною і своїми трьома дітьми, та був присутній на богослужінні у Страсну п’ятницю у соборі Св. Петра. Очікується, що в неділю, 20 квітня, вони святкуватимуть Великдень у Ватикані.

Перед тим 18 квітня Венс провів перемовини з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та пожартував, що Мелоні могла б назвати його бовдуром "найкрасивішою мовою".