В Италии готовят жалобу из-за закрытия Колизея ради Вэнса

В Италии некоммерческая организация "Координация ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей" (Codacons) планирует обратиться с жалобой в прокуратуру Рима из-за закрытия для туристов Колизея, который должен был посетить вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Организация требует прояснить ситуацию с досрочным закрытием одной из самых популярных достопримечательностей Италии.

"Это, несомненно, серьезное неуважение к многочисленным туристам, которые купили билеты, и к тем, кто стоял в очереди, чтобы попасть в Колизей", – сказал глава Codacons Карло Ренци.

По его словам, в организации хотят выяснить, может ли этот инцидент также представлять уголовное правонарушение, например, "возможное прерывание общественного обслуживания в ущерб пользователям".

"По этой причине во вторник мы подадим жалобу в судебные органы с просьбой начать расследование этого дела и оценить степень ответственности".

В воскресенье Колизей был закрыт из соображений безопасности для посетителей из-за приезда Вэнса с семьей.

Однако туристическую достопримечательность посетила только жена вице-президента США Уша, а сам он остался на вилле Таверна.

Закрытие Колизея вызвало разочарование и протесты среди тех, кто не смог посетить достопримечательность.

18 апреля Вэнс провел переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони и пошутил, что Мелони могла бы назвать его болваном "самым красивым языком".

В субботу, 19 апреля, он провел встречу с кардиналом Пьетро Паролином, которую называют "очень сердечной".