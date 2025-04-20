Під Колізеєм протестували туристи під час візиту сім'ї віцепрезидента США

Біля Колізею у Римі, який зачинили для відвідувачів, аби віцепрезидент США Джей Ді Венс та його сім’я змогли відвідати пам’ятку, протестували туристи.

Про це із посиланням на IL Tempo пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, це було заплановане закриття пам’ятки й власників квитків завчасно проіфнормували. Попри це, протест все одно відбувся.

"Відповідно до розпоряджень Поліцейського управління, Парк заздалегідь повідомив про дострокове закриття через свої офіційні канали, зазначивши, що останній вхід у суботу, 19 квітня, заплановано на 17:00", – йдеться в заяві Археологічного парку Колізею.

Туристи стояли біля воріт та вигукували: "Сором вам! Впустіть нас!"

Фото: Х

Як виявилось, сам Венс не з’явився через інші зобов’язання, і візит до Колізею відбувся лише за участі його дружини Уші та трьох дітей.

18 квітня Венс провів перемовини з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та пожартував, що Мелоні могла б назвати його бовдуром "найкрасивішою мовою".

У суботу, 19 квітня, він провів зустріч із кардиналом П’єтро Пароліном, яку називають "дуже сердечною".