Віцепрезидент США прибув до Рима для переговорів з Мелоні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Рима у п'ятницю, 18 квітня, для переговорів з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це написало AFP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, зранку Венс зустрівся з Мелоні, а також планує поспілкуватися з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Ватикану, другою після Папи Римського посадовою особою Святого Престолу.

Відомо, що Венс подорожує з дружиною і трьома маленькими дітьми. Очікується, що в неділю, 20 квітня, вони святкуватимуть Великдень у Ватикані.

Зазначимо, Мелоні стала першою серед європейських лідерів, який відвідала Трампа після того, як той розпочав торгову війну.

Під час свого візиту вона заявила, що Трамп погодився здійснити офіційний візит до Рима та розгляне можливість зустрічі з представниками Європейського Союзу під час цього візиту.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.