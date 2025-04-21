СМИ назвали возможную причину смерти Папы Франциска

Причиной смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere Della Sera, пишет "Европейская правда".

Издание не приводит конкретных деталей, однако отмечает, что в ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное сообщение о причине смерти понтифика.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на информированные источники также сообщает, что причиной смерти Папы стало кровоизлияние в мозг. По его информации, смерть наступила внезапно утром в 7:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.

Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане в возрасте 88 лет.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра.

88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за смерти Франциска скорбят миллионы верующих во всем мире.