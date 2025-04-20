Папа Римський після тривалого лікування показався на публіці у Великдень

Папа Римський Франциск у Великдень, 20 квітня, ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра, що сталось після його кількатижневого лікування від пневмонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.

Фото: Reuters

У посланні понтифік звернув увагу на ситуацію в секторі Гази, назвавши її "трагічною і жахливою", та закликав палестинське бойове угрупування ХАМАС звільнити заручників.

"Звертаюся до сторін, які воюють: оголосіть про припинення вогню, звільніть заручників і прийдіть на допомогу народу, який голодує і прагне до мирного майбутнього", – йшлось у зверненні Франциска.

Він окремо засудив поширення антисемітизму у світі та наголосив на розумінні страждань "всього ізраїльського і палестинського народу".

Раніше в неділю Франциск також ненадовго зустрівся у Ватикані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який перебуває з візитом в Італії

Папа Римський на початку року потрапив до лікарні з пневмонією та провів там пʼять тижнів. Після цього він кілька разів зʼявлявся на публіці, але був змушений за порадами лікарів відмовитись від участі в низці заходів.

88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, має чимало хронічних недуг та інших проблем зі здоровʼям. Він не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.