Зеленський відреагував на смерть Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новини про смерть Папи Римського Франциска, зазначивши, що через це сумують мільйони вірян у всьому світі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Зеленський зазначив, що через смерть понтифіка сумують мільйони вірян у всьому світі.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025

"Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" – написав президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським у Ватикані у жовтні 2024 року, що було його третьою аудієнцією у понтифіка. Він подарував Франциску картину про злочини російських окупантів у Бучі. Зеленський тоді розповів, що питання повернення полонених було головним на зустрічі з Папою.

Минулого року Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс і докори, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Про позицію Папи Римського щодо російсько-української війни читайте у статтях Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка,

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