Зеленський відреагував на смерть Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новини про смерть Папи Римського Франциска, зазначивши, що через це сумують мільйони вірян у всьому світі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Зеленський зазначив, що через смерть понтифіка сумують мільйони вірян у всьому світі.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS