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Зеленський відреагував на смерть Папи Римського

Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 13:38 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новини про смерть Папи Римського Франциска, зазначивши, що через це сумують мільйони вірян у всьому світі. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Зеленський зазначив, що через смерть понтифіка сумують мільйони вірян у всьому світі. 

"Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" – написав президент України. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським у Ватикані у жовтні 2024 року, що було його третьою аудієнцією у понтифіка. Він подарував Франциску картину про злочини російських окупантів у Бучі. Зеленський тоді розповів, що питання повернення полонених було головним на зустрічі з Папою.

Минулого року Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс і докори, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Про позицію Папи Римського щодо російсько-української війни читайте у статтях Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка,

а також "Антиросійський" Папа: про що Святий престол домовляється із Зеленським та Путіним

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