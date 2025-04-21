Іспанія оголосила триденну жалобу за Папою Римським

Іспанія оголосила триденну жалобу для вшанування Папи Франциска після його смерті у понеділок у віці 88 років.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, в телевізійному зверненні 21 квітня заявив міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос.

Міністр висловив жаль з приводу смерті "доброї людини і великого Папи".

"Тому уряд Іспанії оголошує триденну офіційну жалобу", – заявив іспанський міністр.

Він оцінив 12-річне папство Франциска як "реформаторське" і таке, що "залишить спадщину для історії".

В Іспанії, історично глибоко католицькій країні, "ми любили його і те, що означало його папство", сказав Боланос.

"З його папством Церква почала йти шляхом, який повинен продовжуватися", – відзначив іспанський міністр.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані.

За даними італійських ЗМІ, причиною смерті Папи Римського міг стати інсульт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.