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Іспанія оголосила триденну жалобу за Папою Римським

Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 15:36 — Христина Бондарєва

Іспанія оголосила триденну жалобу для вшанування Папи Франциска після його смерті у понеділок у віці 88 років.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, в телевізійному зверненні 21 квітня заявив міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос.

Міністр висловив жаль з приводу смерті "доброї людини і великого Папи". 

"Тому уряд Іспанії оголошує триденну офіційну жалобу", – заявив іспанський міністр. 

Він оцінив 12-річне папство Франциска як "реформаторське" і таке, що "залишить спадщину для історії".

В Іспанії, історично глибоко католицькій країні, "ми любили його і те, що означало його папство", сказав Боланос.

"З його папством Церква почала йти шляхом, який повинен продовжуватися", – відзначив іспанський міністр.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані.

За даними італійських ЗМІ, причиною смерті Папи Римського міг стати інсульт. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі. 

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Іспанія Ватикан
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