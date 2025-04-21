Испания объявила трехдневный траур по Папе Римскому

Испания объявила трехдневный траур после смерти Папы Франциска в понедельник в возрасте 88 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, в телевизионном обращении 21 апреля заявил министр юстиции Испании Феликс Боланос.

Министр выразил сожаление по поводу смерти "доброго человека и великого Папы".

"Поэтому правительство Испании объявляет трехдневный официальный траур", – заявил испанский министр.

Он оценил 12-летнее папство Франциска как "реформаторское" и такое, которое "оставит наследие для истории".

В Испании, исторически глубоко католической стране, "мы любили его и то, что означало его папство", сказал Боланос.

"С его папством Церковь начала идти по пути, который должен продолжаться", – отметил испанский министр.

Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане.

По данным итальянских СМИ, причиной смерти Папы Римского мог стать инсульт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за смерти Франциска скорбят миллионы верующих во всем мире.