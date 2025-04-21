Глава Пентагону накинувся на "брехливі ЗМІ" після нового скандалу із Signal
Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував інформаторів та ЗМІ на тлі новин про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.
Слова Гегсета, як повідомляє "Європейська правда", наводить CNN.
Обурений глава Пентагону заявив, що ЗМІ "знову і знову поширюють брехню".
"Вони беруть анонімні джерела, незадоволених колишніх співробітників і намагаються різати і палити людей і руйнувати їхню репутацію", – сказав Гегсет на великодньому "катанні яєць" у Білому домі, до якого приєдналися його діти, а також дружина, яка перебуває в одному з чатів у Signal.
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників – це старі новини, це не має значення", – сказав він.
Він наголосив, що "дуже пишається" тим, що Пентагон робить для президента. Відповідаючи на запитання, чи говорив він з президентом Дональдом Трампом, Гегсет зазначив, що має підтримку глави Білого дому.
Раніше стало відомо, що Піт Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.
У Білому домі заперечують можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.