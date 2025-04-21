Глава Пентагона набросился на "лживые СМИ" после нового скандала с Signal

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал информаторов и СМИ на фоне новостей о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

Слова Хегсета, как сообщает "Европейская правда", приводит CNN.

Возмущенный глава Пентагона заявил, что СМИ "снова и снова распространяют ложь".

"Они берут анонимные источники, недовольных бывших сотрудников и пытаются резать и жечь людей и разрушать их репутацию", – сказал Хегсет на пасхальном "катании яиц" в Белом доме, к которому присоединились его дети, а также жена, которая находится в одном из чатов в Signal.

"Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, возвращая Пентагон в руки бойцов, которые воюют. А анонимная клевета от недовольных бывших сотрудников – это старые новости, это не имеет значения", – сказал он.

Он подчеркнул, что "очень гордится" тем, что Пентагон делает для президента. Отвечая на вопрос, говорил ли он с президентом Дональдом Трампом, Хегсет отметил, что у него есть поддержка главы Белого дома.

Ранее стало известно, что Пит Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицают такую информацию.

В Белом доме отрицают возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.