Сенаторка вимагає відставки Гегсета та каже, що він загрожує нацбезпеці США

Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт заявила, що глава Пентагону Піт Гегсет має піти у відставку на тлі скандалів із витоками даних.

Її слова цитує The Hill, передає "Європейська правда".

Сенаторка-демократка, колишня пілотка вертольота Black Hawk і ветеранка бойових дій вважає, що "виключна дурість" Гегсета наражає війська США на небезпеку.

"Скільки ще разів Піт Гегсет має злити розвіддані, перш ніж Дональд Трамп і республіканці зрозуміють, що він не просто, чорт забирай, брехун, а реальна загроза національній безпеці?" – заявила вона.

За словами Дакворт, щоразу, коли Гегсет залишається на посаді – "це ще один день, коли життя наших військових під загрозою через його унікальну тупість".

"Він має піти у відставку з ганьбою", – додала вона.

Раніше стало відомо, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечують можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Він також розкритикував інформаторів та ЗМІ на тлі новин про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.