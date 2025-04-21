Сенатор требует отставки Хегсета и говорит, что он угрожает нацбезопасности США

Сенатор-демократ от Иллинойса Тэмми Дакворт заявила, что глава Пентагона Пит Хегсет должен уйти в отставку на фоне скандалов с утечками данных.

Ее слова цитирует The Hill, передает "Европейская правда".

Сенатор-демократ, в прошлом – пилот вертолета Black Hawk и ветеран боевых действий, считает, что "исключительная глупость" Хегсета подвергает войска США опасности.

"Сколько еще раз Пит Хегсет должен слить разведданные, прежде чем Дональд Трамп и республиканцы поймут, что он не просто, черт возьми, лжец, а реальная угроза национальной безопасности?" – заявила она.

По словам Дакворт, каждый раз, когда Хегсет остается в должности – "это еще один день, когда жизни наших военных под угрозой из-за его уникальной тупости".

"Он должен уйти в отставку с позором", – добавила она.

Ранее стало известно, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицают такую информацию.

В Белом доме отрицают возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Он также раскритиковал информаторов и СМИ на фоне новостей о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.