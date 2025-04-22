Макрон відвідає похорон Папи Франциска

Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у похороні Папи Франциска, що пройде у суботу.

Про це Макрон сказав BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент, який зараз перебуває з візитом на острові Реюньйон, підтвердив, що буде присутній на похороні Папи Франциска, який вчора помер від інсульту у віці 88 років.

"Ми будемо на похороні Папи, як і належить", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський також планує їхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Вже відомо, що на церемонію приїде і президент США Дональд Трамп – це стане його першим закордонним візитом за час другої каденції.

Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.