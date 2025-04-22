Макрон відвідає похорон Папи Франциска
Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 12:16 —
Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у похороні Папи Франциска, що пройде у суботу.
Про це Макрон сказав BFMTV, повідомляє "Європейська правда".
Французький президент, який зараз перебуває з візитом на острові Реюньйон, підтвердив, що буде присутній на похороні Папи Франциска, який вчора помер від інсульту у віці 88 років.
"Ми будемо на похороні Папи, як і належить", – сказав він.
Президент України Володимир Зеленський також планує їхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
Вже відомо, що на церемонію приїде і президент США Дональд Трамп – це стане його першим закордонним візитом за час другої каденції.
Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.
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