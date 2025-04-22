Макрон посетит похороны Папы Франциска
Новости — Вторник, 22 апреля 2025, 12:16 —
Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в похоронах Папы Франциска, которые пройдут в субботу.
Об этом Макрон сказал BFMTV, сообщает "Европейская правда".
Французский президент, который сейчас находится с визитом на острове Реюньон, подтвердил, что будет присутствовать на похоронах Папы Франциска, который вчера умер от инсульта в возрасте 88 лет.
"Мы будем на похоронах Папы, как и положено", – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский также планирует ехать на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
Уже известно, что на церемонию приедет и президент США Дональд Трамп – это станет его первым зарубежным визитом за время второй каденции.
Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.
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