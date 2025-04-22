Макрон посетит похороны Папы Франциска

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в похоронах Папы Франциска, которые пройдут в субботу.

Об этом Макрон сказал BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Французский президент, который сейчас находится с визитом на острове Реюньон, подтвердил, что будет присутствовать на похоронах Папы Франциска, который вчера умер от инсульта в возрасте 88 лет.

"Мы будем на похоронах Папы, как и положено", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский также планирует ехать на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Уже известно, что на церемонию приедет и президент США Дональд Трамп – это станет его первым зарубежным визитом за время второй каденции.

Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.