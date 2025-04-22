Хегсет говорит, что не делился ничем секретным во втором чате Signal

Министр обороны США Пит Гегсет комментируя скандал со вторым чатом в мессенджере Signal, в котором он делился подробностями атаки на йеменских хуситов, сказал, что не сообщал там ничего секретного.

Слова главы американского оборонного ведомства приводит NBC News, сообщает "Европейская правда".

Хегсет сказал, что серьезно относится к засекречиванию информации, а также подчеркнул важность беречь секретные данные.

"То, чем делились через Signal, тогда и сейчас, как бы вы это ни охарактеризовали, было неофициальными, несекретными согласованиями координации в СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала", – отметил он.

По его словам, данные о втором чате попали в СМИ из-за бывших сотрудников, которые "пытаются слить информацию и саботировать программу президента и то, что мы делаем".

"Все, что мы здесь делаем, не подлежит сомнению. Мы за бойцов. Мы за президента, и все это не основывается на реальности", – добавил Хегсет.

СМИ ранее сообщили, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны, которую назвал "замечательной".