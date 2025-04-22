Конгресмен-республіканець: Гегсет має піти з Пентагону

Член Палати представників США Дон Бейкон, який представляє Республіканську партію, заявив, що глава Пентагону Піт Гегсет має піти з посади на тлі низки скандалів.

Про це конгресмен сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бейкона, нинішній хаос у Пентагоні – одна з причин, чому республіканців в Конгресі непублічно висловлювали незгоду із запропонованою Дональдом Трампом кандидатурою міністра оборони.

"У мене від самого початку були побоювання, тому що у Піта Хегсета не було великого досвіду. Мені подобається, як він виступає на Fox. Але чи вистачить у нього досвіду, щоб очолити одну з найбільших організацій у світі? Це викликає занепокоєння", – сказав він.

Бейкон додав, що, хоча він не вважає себе вправі закликати Гегсета піти у відставку, він не став би миритися з поточною ситуацією, якби був президентом США.

"Якщо це правда, що він спілкувався зі своєю сім'єю в чаті (Signal) про місії проти хутистів, то це абсолютно неприйнятно…Я не в Білому домі, і я не збираюся вказувати Білому дому, як керувати цим... але я вважаю це неприйнятним, і я б не потерпів цього, якби я був на чолі адміністрації", -зазначив Бейкон.

Він зауважив, що використання особистого пристрою або Signal для передачі секретної інформації викликає особливу тривогу з огляду на величезний інтерес іноземних противників до зламу телефонів високопосадовців.

"Росія і Китай стежать за його телефоном, і те, що він ставить секретні речі на свій телефон, неправильно. Він поводиться так, ніби він вищий за закон – і це говорить про те, що він дилетант", – сказав конгресмен.

ЗМІ раніше повідомили, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони, яку назвав "чудовою".