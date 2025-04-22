Конгрессмен-республиканец: Хегсет должен уйти из Пентагона

Член Палаты представителей США Дон Бейкон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет должен уйти с должности на фоне ряда скандалов.

Об этом конгрессмен сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Бейкона, нынешний хаос в Пентагоне – одна из причин, почему республиканцы в Конгрессе непублично выражали несогласие с предложенной Дональдом Трампом кандидатурой министра обороны.

"У меня с самого начала были опасения, потому что у Пита Хэгсета не было большого опыта. Мне нравится, как он выступает на Fox. Но хватит ли у него опыта, чтобы возглавить одну из крупнейших организаций в мире? Это вызывает беспокойство", – сказал он.

Бейкон добавил, что, хотя он не считает себя вправе призывать Хегсета уйти в отставку, он не стал бы мириться с текущей ситуацией, если бы был президентом США.

"Если это правда, что он общался со своей семьей в чате (Signal) о миссии против хутистов, то это совершенно неприемлемо...Я не в Белом доме, и я не собираюсь указывать Белому дому, как управлять этим... но я считаю это неприемлемым, и я бы не потерпел этого, если бы я был во главе администрации", – отметил Бейкон.

Он отметил, что использование личного устройства или Signal для передачи секретной информации вызывает особую тревогу, учитывая огромный интерес иностранных противников к взлому телефонов высокопоставленных чиновников.

"Россия и Китай следят за его телефоном, и то, что он ставит секретные вещи на свой телефон, неправильно. Он ведет себя так, будто он выше закона – и это говорит о том, что он дилетант", – сказал конгрессмен.

СМИ ранее сообщили, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны, которую назвал "замечательной".