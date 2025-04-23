Мінкульти України та Польщі відреагували на провокативну табличку на могилі воїнів УПА

Міністри культури України та Польщі опублікували спільну заяву, в якій засудили розміщення провокативної таблички на братській могилі вояків УПА.

Відповідна заява опублікована пресслужбою Міністерства культури та стратегічних комунікацій, повідомляє "Європейська правда".

У заяві наголошено, що усі незаконно встановленні написи і знаки мають бути негайно прибрані.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", – зазначили міністри.

У заяві підтверджено, що Україна і Польща продовжуватимуть працювати над зміцненням нашого стратегічного партнерства і вирішенням наявних проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.

"Всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідуються відповідними службами", – резюмували в заяві.

Йдеться про пам'ятник на честь бійців Української повстанської армії, що загинули в бою з підрозділами НКВС, який розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово зазнавав пошкоджень.

Кілька днів тому на могилі з’явилась табличка із написом:

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю".

Крім меморіальної дошки, на хресті замість тризуба з'явився християнський хрест.

Варто зазначити, що у 2015 році хтось розбив табличку з іменами членів УПА, а хрест пофарбували у польські національні кольори і замінили українську символіку на польську. Через п'ять років, у 2020 році, пам'ятник знову зазнав вандалізму. Меморіальну дошку, вже пошкоджену, повністю розбили, а її уламки скинули в яму.

Через деякий час встановили нову, двомовну табличку без імен членів УПА, із таким текстом: "Братська могила українців, які загинули в бою з радянськими військами в Монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року".

Таке формулювання не зустріло схвалення української сторони, але табличка залишилася на своєму місці.

Українська сторона вже тривалий час вимагала відновлення таблиці на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це було головною умовою Києва для відновлення ексгумацій останків поляків в Україні.

Зрештою Україна дала дозволи на відновлення ексгумацій, однак табличку у Монастирі не було відновлено належним чином – так, щоб на ній був список імен воїнів УПА.