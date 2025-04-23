Минкульты Украины и Польши отреагировали на провокационную табличку на могиле воинов УПА

Министры культуры Украины и Польши опубликовали совместное заявление, в котором осудили размещение провокационной таблички на братской могиле воинов УПА.

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Министерства культуры и стратегических коммуникаций, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что все незаконно установленные надписи и знаки должны быть немедленно убраны.

"Это сознательная провокация, которая служит, среди прочего, интересам страны-агрессора – России, и имеет целью повредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", – отметили министры.

В заявлении подтверждено, что Украина и Польша продолжат работать над укреплением нашего стратегического партнерства и решением имеющихся проблемных вопросов путем диалога и взаимопонимания.

"Все акты вандализма в отношении мест памяти и захоронений расследуются соответствующими службами", – резюмировали в заявлении.

Речь идет о памятнике бойцам Украинской повстанческой армии, погибшим в бою с подразделениями НКВД, который расположен на горе Монастырь в гмине Горинец-Здруй. Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины и неоднократно подвергался повреждениям.

Несколько дней назад на могиле появилась табличка с надписью:

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не отплати им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли".

Кроме мемориальной доски, на кресте вместо трезубца появился христианский крест.

Стоит отметить, что в 2015 году кто-то разбил табличку с именами членов УПА, а крест покрасили в польские национальные цвета и заменили украинскую символику на польскую. Через пять лет, в 2020 году, памятник снова подвергся вандализму. Мемориальную доску, уже поврежденную, полностью разбили, а ее обломки сбросили в яму.

Через некоторое время установили новую, двуязычную табличку без имен членов УПА, с таким текстом: "Братская могила украинцев, погибших в бою с советскими войсками в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".

Такая формулировка не встретила одобрения украинской стороны, но табличка осталась на своем месте.

Украинская сторона уже длительное время требовала восстановления таблицы на могиле воинов УПА на горе Монастырь. Это было главным условием Киева для восстановления эксгумаций останков поляков в Украине.

В конце концов Украина дала разрешения на восстановление эксгумаций, однако табличка в Монастыре не была восстановлена должным образом – так, чтобы на ней был список имен воинов УПА.