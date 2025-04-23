Венс розповів про зустріч з Папою перед його смертю: "Це було благословення"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про свою зустріч з Папою Римським Франциском, після якої понтифік помер.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Венса наводить Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив американський віцепрезидент, він провів багато часу, розмірковуючи над тим, що зустріч з ним стала останньою для Папи.

За його словами, це те, що йому досі важко усвідомити.

"Насправді це просто безумство. Коли я побачив його, я не знав, що йому залишилося жити на Землі менше 24 годин. Я думаю, це було велике благословення", – додав Венс.

Він сказав, що Папа Франциск "бачив багато людей" і "вплинув на багато життів".

"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, тому що я молився і молюся", – заявив Венс.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.

В Італії через смерть Франциска оголосили п'ятиденну жалобу.