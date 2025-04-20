Віцепрезидент США зустрівся із Папою Римським

Папа Римський Франциск у неділю, 20 квітня, вранці провів приватну зустріч у Ватикані з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Про це із посиланням на заяву Ватикану пише Reuters, передає "Європейська правда".

Венс зустрівся з Франциском в його ватиканській резиденції, щоб обмінятися великодніми привітаннями.

"Папа Франциск провів коротку приватну зустріч, що тривала кілька хвилин, щоб обмінятися добрими побажаннями на Великдень", – йдеться у заяві.

18 квітня Венс провів перемовини з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та пожартував, що Мелоні могла б назвати його бовдуром "найкрасивішою мовою".

У суботу, 19 квітня, він провів зустріч із кардиналом П’єтро Пароліном, яку називають "дуже сердечною".