Вэнс рассказал о встрече с Папой перед его смертью: "Это было благословение"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о своей встрече с Папой Римским Франциском, после которой понтифик умер.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Вэнса приводит Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Как отметил американский вице-президент, он провел много времени, размышляя над тем, что встреча с ним стала последней для Папы.

По его словам, это то, что ему до сих пор трудно осознать.

"На самом деле это просто безумие. Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле менее 24 часов. Я думаю, это было большое благословение", – добавил Вэнс.

Он сказал, что Папа Франциск "видел много людей" и "повлиял на многие жизни".

"И я стараюсь помнить, что мне посчастливилось пожать ему руку и сказать, что я молюсь за него каждый день, потому что я молился и молюсь", – заявил Вэнс.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

В Италии из-за смерти Франциска объявили пятидневный траур.