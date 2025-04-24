ЗМІ: Іспанія скасувала контракт із Ізраїлем на закупівлю боєприпасів
Уряд Іспанії в односторонньому порядку скасував контракт на закупівлю боєприпасів для Міністерства внутрішніх справ у ізраїльської компанії.
Про це агентству Reuters повідомив у четвер, 24 квітня, співрозмовник в уряді, пише "Європейська правда".
Як зазначається, рішення скасувати контракт на закупівлю боєприпасів для МВС у ізраїльської компанії було ухвалене під тиском ультралівої молодшої коаліційної партії Sumar.
Агентство зазначило, що Sumar у середу, 23 квітня, заявила, що закупівля боєприпасів є "кричущим порушенням" домовленостей із соціалістами при формуванні коаліції.
Міністерство внутрішніх справ Іспанії ще в жовтні оголосило про скасування контракту на суму 6,6 млн євро на закупівлю понад 15 млн 9-мм набоїв у Guardian LTD Israel.
А прем’єр-міністр країни Педро Санчес повторював заклик Ірландії переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем.
Мова йшла про лютневі заклики Іспанії та Ірландії терміново переглянути Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через занепокоєння, що країна порушила зобов'язання з прав людини, закладені в пакті.