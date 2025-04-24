СМИ: Испания отменила контракт с Израилем на закупку боеприпасов

Правительство Испании в одностороннем порядке отменило контракт на закупку боеприпасов для Министерства внутренних дел у израильской компании.

Об этом агентству Reuters сообщил в четверг, 24 апреля, собеседник в правительстве, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, решение отменить контракт на закупку боеприпасов для МВД у израильской компании было принято под давлением ультралевой младшей коалиционной партии Sumar.

Агентство отметило, что Sumar в среду, 23 апреля, заявила, что закупка боеприпасов является "вопиющим нарушением" договоренностей с социалистами при формировании коалиции.

Министерство внутренних дел Испании еще в октябре объявило об отмене контракта на сумму 6,6 млн евро на закупку более 15 млн 9-мм патронов у Guardian LTD Israel.

А премьер-министр страны Педро Санчес повторял призыв Ирландии пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем.

Речь шла о февральских призывах Испании и Ирландии срочно пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем из-за беспокойства, что страна нарушила обязательства по правам человека, заложенные в пакте.