Израиль набросился на Испанию за отмену контракта на закупку боеприпасов
Министерство иностранных дел Израиля подвергло резкой критике испанское правительство за отмену соглашения стоимостью 6,6 миллиона евро, которое предусматривает закупку 15 миллионов боеприпасов у израильской компании.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии El Pais заявил представитель израильского МИД.
По его словам, Израиль решительно осуждает решение испанского правительства в одностороннем порядке расторгнуть контракт, подписанный с компанией IMI Systems.
"Испанское правительство жертвует соображениями безопасности ради политических целей и продолжает оставаться на неправильной стороне истории в отношении еврейского государства, которое защищается от террористических атак на семи фронтах", – добавил представитель.
Как сообщалось, решение отменить контракт на закупку боеприпасов для МВД у израильской компании было принято под давлением ультралевой младшей коалиционной партии Sumar.
Министерство внутренних дел Испании еще в октябре объявило об отмене контракта на сумму 6,6 млн евро на закупку более 15 млн 9-мм патронов у Guardian LTD Israel.
А премьер-министр страны Педро Санчес повторил призыв Ирландии пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем.
Речь шла о февральских призывах Испании и Ирландии срочно пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем из-за обеспокоенности, что страна нарушила обязательства по правам человека, заложенные в пакте.