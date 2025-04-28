Подозреваемый в убийстве во французской мечети задержан в Италии

Подозреваемый в убийстве верующего в одной из французских мечетей на юге страны сдался полиции в итальянском городе Пистоя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Прокурор французского южного города Алес рассказал, что подозреваемый гражданин Франции, родившийся в Лионе в 2004 году и известный только как Оливье А., "сдался в полицейский участок в Пистое" недалеко от Флоренции в центральной Италии в воскресенье.

Он скрывался от правосудия в течение трех дней после убийства.

В пятницу, после того как подозреваемый помолился в мечети вместе с 20-летним парнем, он нанес ему несколько десятков ножевых ранений, а затем снял это на мобильный телефон, выкрикивая оскорбления в адрес ислама.

В видео, снятом сразу после совершения преступления, подозреваемый поздравил себя, сказав: "Я сделал это", и оскорбил Аллаха.

По словам прокурора, с пятницы были задействованы более 70 французских полицейских для "розыска и ареста" преступника, который считается "потенциально чрезвычайно опасным".

Подозреваемый, который происходит из боснийской семьи и является безработным, ранее не привлекал внимания полиции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство, а также выразил соболезнования семье погибшего и его единоверцам.

Напомним, в конце февраля британское издание The Guardian выяснило, что связанные с РФ Telegram-каналы предлагают плату за нападения на мечети в Великобритании.

Также в феврале в Швеции мужчину признали виновным в преступлении на почве ненависти из-за сожжения Корана.