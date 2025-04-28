В Іспанії почали відновлювати електропостачання після масштабних відключень

В окремі регіони Іспанії почали повертати світло після масштабних відключень, що охопили увесь Іберійський півострів.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

О 13:30 оператор мережі Red Eléctrica повідомив, що на півночі та півдні країни деяким споживачам вже повернули світло – після відключень, що стались приблизно о 12:30 по всій території країни, крім островів, та у сусідній Португалії.

"Ми починаємо відновлювати живлення на півночі і півдні півострова… Продовжуємо роботу над відновленням постачання", – зазначили у компанії.

Через масштабні відключення по всій території Іспанії зупинились поїзди, у тому числі метро Мадрида, та згасли світлофори, заклади і торговельні точки перейшли на розрахунок готівкою. Лікарні запустили свої резервні генератори.

Окремі очільники регіонів, зокрема Каталонії та Мадриду, збирають термінові кризові засідання.

Можливої причини масштабних відключень ще не називали.

Нагадаємо, у червні 2024 року без світла залишились одразу декілька країн Балканського півострова.

У березні пожежа на підстанції у Лондоні паралізувала роботу аеропорту Хітроу.