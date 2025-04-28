В Іспанії і Португалії стались масштабні відключення світла

В Іспанії і Португалії вдень 28 квітня стались масштабні відключення світла.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Наприкінці ранку у понеділок, близько 12 за місцевим часом, без електропостачання залишились багато районів Іберійського півострова, як в Іспанії, так і Португалії. У Мадриді зупинилось метро і приміські електрички.

Іспанський оператор електромережі Red Eléctrica повідомив, що активував протоколи для відновлення постачання.

"Причини проблеми встановлюються, усі ресурси спрямовано на її вирішення", – зазначили у заяві.

Офіційних пояснень щодо можливих причин ще не надавали.

Громадян закликали не телефонувати у служби надзвичайних ситуацій, які вже перевантажені дзвінками.

Португальська поліція повідомляє, що світлофори не працюють по всій країні, у столиці Лісабоні та Порту закрито метро, і поїзди не курсують.

Нагадаємо, у червні 2024 року без світла залишились одразу декілька країн Балканського півострова.

У березні пожежа на підстанції у Лондоні паралізувала роботу аеропорту Хітроу.