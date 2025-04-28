В Испании начали восстанавливать электроснабжение после масштабных отключений

В отдельных регионах Испании начали возвращать свет после масштабных отключений, охвативших весь Иберийский полуостров.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В 13:30 оператор сети Red Eléctrica сообщил, что на севере и юге страны некоторым потребителям уже вернули свет – после отключений, произошедших примерно в 12:30 по всей территории страны, кроме островов, и в соседней Португалии.

"Мы начинаем восстанавливать питание на севере и юге полуострова... Продолжаем работу над восстановлением снабжения", – отметили в компании.

Из-за масштабных отключений по всей территории Испании остановились поезда, в том числе метро Мадрида, погасли светофоры, заведения и торговые точки перешли на расчет наличными. Больницы запустили свои резервные генераторы.

Отдельные руководители регионов, в частности Каталонии и Мадрида, созывают срочные кризисные совещания.

Возможные причины масштабных отключений пока не называют.

Напомним, в июне 2024 года без света остались сразу несколько стран Балканского полуострова.

В марте пожар на подстанции в Лондоне парализовал работу аэропорта Хитроу.