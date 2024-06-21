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На півдні Хорватії, у Чорногорії і БіГ поступово відновлюють електропостачання

Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 17:02 — Марія Ємець

У трьох балканських країнах поступово відновлюється електропостачання після масштабного збою, що стався вдень 21 червня і залишив південь Хорватії, Чорногорію та Боснію і Герцеговину майже повністю без світла. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють ЗМІ трьох країн.

Електропостачання на півдні Хорватії почало поступово відновлюватися через трохи більш як годину після регіонального колапсу, о 13:30, повідомляє Jutarnji List

Хорватський міністр економіки Анте Шушняр зазначив, що причини несправності ще з’ясовують і поки хорватські служби не виявили якоїсь несправності у своїй зоні відповідальності. Він додав, що скоро світло має повернутися в усі знеструмлені населені пункти.

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Постачання поступово відновлюється і в Чорногорії, Подгориця і Будва вже зі світлом, пише Vijesti. Директор національного оператора CGES підтвердив, що під час збою світла не було по всій території країни, окрім півночі, та що причини поки невідомі. 

Боснія і Герцеговина також переважно вже зі світлом, пише Klix.ba У столиці Сараєві через вимкнені світлофори стався транспортний колапс. 

Нагадаємо, невдовзі після опівдня за місцевим часом світло зникло практично по всій Далмації на півдні Хорватії, у Чорногорії та БіГ. 

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Хорватія Чорногорія Боснія і Герцеговина
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