У Данії засудили до 5 років в’язниці шведського підлітка, що готував замовне вбивство

У Данії оголосили вирок 16-річному підлітку зі Швеції, якого впіймали на підготовці замовного вбивства у Копенгагені.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Окружний суд Копенгагена засудив 16-річного хлопця зі Швеції до 5 років і 6 місяців позбавлення волі, визнавши його винним у підготовці вбивства у Копенгагені. Юнака затримали у квітні неподалік головного залізничного вокзалу у Копенгагені та з його переписок у месенджері отримали багато доказів на підтримку звинувачення.

Серйозність вироку обгрунтували тим, що дії звинувачуваного були повністю усвідомленими і не спонтанними.

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Підліток постійно підтримував зв’язок із замовниками і поїхав у Данію – за тисячу кілометрів від місця проживання – для виконання "завдання".

Під час суду хлопець намагався довести, що у дорозі почав шкодувати своє рішення. Його аргументи відкинули через те, що він не повідомив про свою ситуацію поліції.

Це не перший подібний судовий процес за останній час.

Випадки є частиною системної проблеми, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.

Особи, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.

Нещодавно іспанська поліція затримала банду, яка могла вербувати шведських та данських неповнолітніх.