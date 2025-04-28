В Швеции троих подростков признали виновными в нападении на офис израильской компании

Окружной суд шведского города Гетеборг в понедельник, 28 апреля, вынес приговор трем подросткам, причастным к вооруженному нападению на офис израильского оборонного подрядчика Elbit Systems в октябре прошлого года.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Один из подростков, которому на момент нападения было 15 лет, был приговорен к 20 месяцам содержания в исправительном учреждении для несовершеннолетних за подстрекательство к покушению на убийство.

Суд установил, что он убедил исполнителя открыть огонь у входа в здание, осознавая риск гибели людей. Адвокат осужденного отказался комментировать решение суда.

Еще двух подростков оправдали по обвинению в пособничестве покушению на убийство, однако признали виновными в менее тяжких преступлениях – пособничестве в угрозах, нарушении законов об оружии и привлечении к преступлению несовершеннолетнего.

Четвертый участник нападения, который непосредственно стрелял, на момент преступления был 13-летним и, согласно шведскому законодательству, не мог быть привлечен к уголовной ответственности.

В результате стрельбы никто не пострадал. Суд не обнародовал мотивы нападения.

После инцидента полиция усилила меры безопасности вокруг израильских и еврейских объектов в Швеции. В последние годы страна сталкивается с ростом уровня вооруженного насилия, в значительной степени вызванного деятельностью криминальных группировок. Минимальный возраст уголовной ответственности в Швеции составляет 15 лет.

В Дании в ноябре объявили приговор 16-летнему подростку из Швеции, которого поймали при подготовке заказного убийства в Копенгагене.

Люди, устроившие взрывы недалеко от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались парнями из Швеции.

В январе писали, что в Швеции консультативная комиссия предлагает правительству временно ужесточить ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста.