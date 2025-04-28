ЗМІ: Іран хоче зустрітись із європейцями перед новим раундом переговорів зі США

Іран запропонував зустріч трьом європейським державам – учасницям "ядерної угоди" 2015 року, яка має відбутись перед наступним раундом переговорів Тегерана й Вашингтона щодо іранської ядерної програми.

Про це агентству Reuters сказали чотири дипломатичні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Іранська сторона запропонувала зустріч представникам Великої Британії, Німеччини та Франції, які є сторонами "ядерної угоди", на 2 травня у Римі, сказали джерела Reuters.

Якщо це буде неможливо, іранці також запропонували провести переговори в Тегерані до цієї дати, повідомили агентству дипломати.

Співрозмовники Reuters не уточнили, що саме Тегеран планує обговорити з європейськими сторонами, але на порядку денному може бути механізм скасування санкцій в обмін на згортання ядерної програми, який міститься в угоді 2015 року.

"Європейцям потрібно зрозуміти, що ми хочемо нової угоди і готові вжити заходів для обмеження збагачення урану, але нам потрібен час", – сказало агентству іранське джерело.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.