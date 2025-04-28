СМИ: Иран хочет встретиться с европейцами перед новым раундом переговоров с США

Иран предложил встречу трем европейским государствам – участникам "ядерного соглашения" 2015 года, которая должна состояться перед следующим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре дипломатических источника, сообщает "Европейская правда".

Иранская сторона предложила встречу представителям Великобритании, Германии и Франции, которые являются сторонами "ядерного соглашения", на 2 мая в Риме, сказали источники Reuters.

Если это будет невозможно, иранцы также предложили провести переговоры в Тегеране до этой даты, сообщили агентству дипломаты.

Собеседники Reuters не уточнили, что именно Тегеран планирует обсудить с европейскими сторонами, но на повестке дня может быть механизм отмены санкций в обмен на свертывание ядерной программы, который содержится в соглашении 2015 года.

"Европейцам нужно понять, что мы хотим нового соглашения и готовы принять меры для ограничения обогащения урана, но нам нужно время", – сказало агентству иранский источник.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Виткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.