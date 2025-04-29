Віцепрем’єрка Стефанішина прибула з візитом до Угорщини

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина у вівторок, 29 квітня, прибула з робочим візитом до Будапешта.

Про це йдеться у заяві її офісу, повідомляє "Європейська правда".

Ключові питання візиту Стефанішиної: розвиток двостороннього діалогу між країнами, захист прав національних меншин і можливості секторальної співпраці.

В ході візиту віцепрем’єрка планує відвідати двомовну угорсько-українську середню школу та гімназію в Будапешті.

Також у Стефанішиної заплановані консультації у розширеному форматі щодо питань захисту прав національних спільнот та розвитку взаємного діалогу України та Угорщини.

Як відомо, Угорщина створила низку перешкод на шляху до членства України в ЄС, фактично заблокувавши переговори про вступ.

Будапешт навіть організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Нещодавно джерела "Європейської правди" повідомляли, що якщо Угорщина продовжуватиме блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова, яка розпочала перемовини одночасно і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), може зробити це раніше.

В ЄС підтвердили, що розглядають можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України, на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.