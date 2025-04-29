Украина договорилась о консультациях с Венгрией, чтобы разблокировать свое движение в ЕС

По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Стефанишина рассказала, что с 12 мая "на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште, с украинской и венгерской сторон".

Переговорные группы будут работать "до тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом обеспокоенности венгерской стороны", добавила вице-премьер.

"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем иметь промежуточные результаты", – сказала Стефанишина.

Она отметила, что во время переговоров в Будапеште во вторник украинская делегация не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны.

Как известно, Венгрия создала ряд препятствий на пути к членству Украины в ЕС, фактически заблокировав переговоры о вступлении. Будапешт даже организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – премьер-министр Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Недавно источники "Европейской правды" сообщали, что если Венгрия продолжит блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова, которая начала переговоры одновременно и также готова открыть кластер 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы"), может сделать это раньше.

В ЕС подтвердили, что рассматривают возможность продолжения процесса вступления Молдовы, отделив ее от Украины, на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.