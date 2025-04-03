Президент США официально объявил о начале тарифной, или "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Об этом он объявил в среду вечером на мероприятии в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

На собрании, получившем название "Сделаем Америку богатой снова", Дональд Трамп назвал 2 апреля "Днем освобождения Америки" и подчеркнул, что он стремится защитить Америку от иностранных товаров. "Иностранные лидеры воровали наши рабочие места, иностранные мошенники разграбили наши заводы, а иностранные стервятники разорвали в клочья нашу некогда прекрасную американскую мечту", – объяснил свою логику президент США.

Президент Трамп своим указом ввел национальное чрезвычайное положение в связи с дефицитом во внешней торговле США. Для преодоления этого дефицита Соединенные Штаты вводят пошлины на весь импорт, с минимальным базовым уровнем в 10%. Государства, с которыми у США сформирован ключевой дефицит, получают более высокий тариф.

Сейчас Белый дом опубликовал визуальную таблицу, в которой, впрочем, присутствуют не все страны мира (например, нет России, которая, скорее всего, получит наименьший тариф в 10%. Также в списке нет соседних Канады и Мексики, для которых будет действовать особая схема: ожидается введение тарифа в 25%, однако будет действовать также нулевой тариф для товарных групп, подпадающих под исключение по североамериканской зоне свободной торговли.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO – The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Государства Европейского союза получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина получит наименьший тариф в 10%.

Самый высокий из пока задекларированных суверенных тарифов в размере 50% будут применен к товарам из африканского Лесото и французского заморского владения Сен-Пьер и Микелон, расположенного у побережья Канады.

Уже известно, что часть государств мира готовит взаимные торговые меры. В том числе экономический ответ планирует ввести ЕС. Сейчас Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.

Президент Евросовета заявил, что тарифы Трампа – "большая экономическая ошибка".

Решение Трампа ударит также по его друзьям. Так, итальянский премьер Мелони говорит, что тарифы Трампа будут иметь "тяжелые последствия" для Италии.