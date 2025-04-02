Мелоні каже, що тарифи Трампа матимуть "важкі наслідки" для Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що запровадження нових тарифів США сильно вдарить по італійських виробниках.

Про це вона сказала у середу, 2 квітня, в Римі, під час церемонії нагородження переможців конкурсу італійської кухні, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мелоні вважає, що слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути торгової війни.

"Зрозуміло, що запровадження нових тарифів матиме важкі наслідки для італійських виробників", – наголосила вона.

Окремо італійський міністр у справах Європейського Союзу Томмазо Фоті застеріг від підходу "око за око" з боку Італії та Європи.

"Це має бути аргументована реакція. Існує потреба в діалозі. Чим менше ми підвищуємо голос, тим краще, питання має бути визначене, коли ми опинимося за столом (переговорів)", – сказав він.

Як відомо, цього дня Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Трамп також казав, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що обіцяний Трампом тарифний план спричинить негативний влив у всьому світі.