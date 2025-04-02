Президент Євроради вважає, що тарифи Трампа – "велика економічна помилка"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що тарифи, які оголосить американський президент Дональд Трамп – "велика економічна помилка".

Про це він сказав в інтерв'ю для Euronews, пише "Європейська правда".

Торгова війна між Європейським Союзом і Сполученими Штатами "торкнеться всіх", попередив Кошта.

На його думку, ЄС повинен відреагувати "твердо, але розумно" на взаємні тарифи.

"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу. Ми повинні відповісти рішуче, але водночас розумно. Це означає, що ми повинні досягти домовленості про переговори", – сказав він.

Кошта пояснив, що це означає те, що потрібно "досягти рішення шляхом переговорів".

"Тарифи – це податки. Податки, які платитимуть американські споживачі, які платитимуть американські компанії. Це не буде добре для американців, але це також буде погано для європейців", – зазначив президент Євроради.

За його словами, вступати в тарифну війну – не найкращий шлях.

"Ми дійсно повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів в загальних і взаємних інтересах Сполучених Штатів і Європи – американської економіки і європейської економіки", – запевнив він.

Кошта висловив упевненість у здатності Єврокомісії витримати торговий шторм і продовжувати дискусії з Вашингтоном до досягнення компромісу, навіть якщо переговори поки що були абсолютно безуспішними.

"Наші торговельні відносини становлять 30% світової торгівлі (і) 40% світового ВВП, тому це вплине не лише на Європу та США, це вплине на всіх, тому це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни", – підсумував він.

Як відомо, у середу Дональд Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Трамп також казав, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.