ЗМІ: представники Франції, Німеччини та Британії проведуть зустріч з Іраном

Представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами "ядерної угоди" 2015 року, проведуть зустріч з Іраном перед наступним раундом переговорів Тегерана й Вашингтона щодо іранської ядерної програми.

Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 2 травня, в італійському Римі. Агентство раніше повідомляло, що Іран запропонував європейським країнам провести таку зустріч.

Як зазначає агентство, дії Ірану щодо встановлення контактів з Великою Британією, Францією та Німеччиною свідчать про те, що Тегеран хоче оцінити позицію європейців щодо можливого відновлення санкцій ООН до жовтня, коли закінчується термін дії резолюції, що ратифікувала угоду 2015 року.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.