СМИ: представители Франции, Германии и Великобритании проведут встречу с Ираном

Представители Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами "ядерного соглашения" 2015 года, проведут встречу с Ираном перед следующим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе.

Об этом стало известно агентству Reuters из источников, сообщает "Европейская правда".

Встреча состоится в пятницу, 2 мая, в Риме. Агентство ранее сообщало, что Иран предложил европейским странам провести такую встречу.

Как отмечает агентство, действия Ирана по установлению контактов с Великобританией, Францией и Германией свидетельствуют о том, что Тегеран хочет оценить позицию европейцев относительно возможного возобновления санкций ООН до октября, когда истекает срок действия резолюции, ратифицировавшей соглашение 2015 года.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и от обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.