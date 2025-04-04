У Канаді вважають, що відмова Росії від припинення вогню "повинна мати наслідки"

Те, що Росія фактично відмовляється виконувати домовленості щодо припинення вогню, повинно мати для неї наслідки, а для остаточного рішення Кремля щодо участі або неучасті у цій домовленості має бути встановлений дедлайн.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Фактична відмова керівників РФ від припинення вогню має мати для Росії практичні наслідки, наголосила очільниця МЗС Канади.

"Росія повинна повернутися з чіткою позицією. Затримка у її реакції на пропозицію про припинення вогню є важливою. Ми вважаємо, що якщо врешті-решт вона не погодиться на припинення вогню, мають бути наслідки", – сказала Мелані Жолі.

Відповідаючи на питання, чи поділяє нинішня адміністрація США точку зору Європи і Канади, що Росія становить пряму загрозу, Мелані Жолі заявила, що з її точки зору "важливо, щоб ми всі погодилися з тим, що Росія є загрозою". "Інакше навіщо ми повинні збільшувати та збільшувати витрати на оборону?" – додала вона.

На питання журналістів про те, чи є логічним встановити певний дедлайн для Росії та прийняття нею рішення щодо участі в припиненні вогню, канадська міністерка підтримала цю ідею.

"Абсолютно, це моя позиція", – наголосила Жолі.

Як повідомляла "ЄвроПравда", 4 квітня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільному підході до ЗМІ у штаб-квартирі НАТО з британським колегою Девідом Леммі, заявив, що держави-учасниці "коаліції рішучих" на підтримку України очікують чіткої відповіді Росії на питання, чи виконає вона домовленість про припинення вогню, чи ні.

Раніше у НАТО розповіли, як оцінюють розклад сил на полі бою та чи має Росія шанс на прорив.

Також у НАТО вважають, що Росія накопичує ракети для нового удару по Україні.

Натомість посланець Путіна у США безпідставно звинуватив Україну в порушенні перемир’я.