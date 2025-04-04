Франція вимагає від Росії погодитися на перемир’я або, найреальніше, відкинути його

"Коаліція рішучих", що підтримує Україну, готує варіанти моніторингу перемир’я, але зараз вимагає від Москви відповіді на пропозицію, навіть якщо вона негативна.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Міністр Барро підтвердив, що у п’ятницю до України прибуває військове керівництво кількох країн, учасниць "коаліції рішучих". Їхня мета – обговорити з українцями варіанти гарантій безпеки.

"Сильна українська армія має бути першим рівнем гарантування миру. Саме тому наше військове командування сьогодні буде у Києві", – заявив він. Також Франція та Британія перебувають у контакті з США, "пропонуючи сценарії моніторингу перемир’я", додав він.

Очільник МЗС Франції вважає, що Україна "зробила важливу поступку", коли погодилася на пропозицію США щодо безумовного перемир’я. А Росія діє всупереч цій домовленості, "продовжуючи удари по енергетичній інфраструктурі та воєнні злочини", і не дає остаточну відповідь щодо готовності до перемир’я.

"Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США. Чи це буде відповідь "так", чи "ні", але має бути швидка відповідь", – наголосив він.

Жан-Ноель Барро також висловив впевненість у тому, що насправді Росія не погодиться на перемир’я.

"Українці хочуть миру, а у Путіна – інша думка. Він доводить це ударами по енергетичній інфраструктурі, а також тим, що минулого тижня він оголосив новий призов 160 тисяч солдатів, найбільший призов за останні 14 років. Тож Владімір Путін точно не демонструє бажання до перемир’я і переговорів", – заявив міністр.

Як розповідала "ЄвроПравда", раніше у НАТО розповіли, як оцінюють розклад сил на полі бою та чи має Росія шанс на прорив.

Також у НАТО вважають, що Росія накопичує ракети для нового удару по Україні.

Натомість посланець Путіна у США безпідставно звинуватив Україну в порушенні перемир’я.