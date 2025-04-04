В Канаде считают, что отказ России от прекращения огня "должен иметь последствия"

То, что Россия фактически отказывается выполнять договоренности о прекращении огня, должно иметь для нее последствия, а для окончательного решения Кремля относительно участия или неучастия в этой договоренности должен быть установлен дедлайн.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли перед началом второго дня заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Фактический отказ руководителей РФ от прекращения огня должен иметь для России практические последствия, отметила глава МИД Канады.

"Россия должна вернуться с четкой позицией. Задержка в ее реакции на предложение о прекращении огня является важной. Мы считаем, что если в конце концов она не согласится на прекращение огня, должны быть последствия", – сказала Мелани Жоли.

Отвечая на вопрос, разделяет ли нынешняя администрация США точку зрения Европы и Канады, что Россия представляет прямую угрозу, Мелани Жоли заявила, что с ее точки зрения "важно, чтобы мы все согласились с тем, что Россия является угрозой". "Иначе зачем мы должны увеличивать и увеличивать расходы на оборону?" – добавила она.

На вопрос журналистов о том, логично ли установить определенный дедлайн для России и принятия ею решения об участии в прекращении огня, канадский министр поддержала эту идею.

"Абсолютно, это моя позиция", – подчеркнула Жоли.

Как сообщала "ЕвроПравда", 4 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместном подходе к СМИ в штаб-квартире НАТО с британским коллегой Дэвидом Лэмми, заявил, что государства-участники "коалиции решительных" в поддержку Украины ожидают четкого ответа России на вопрос, выполнит ли она договоренность о прекращении огня, или нет.

Ранее в НАТО рассказали, как оценивают расклад сил на поле боя и имеет ли Россия шанс на прорыв.

Также в НАТО считают, что Россия накапливает ракеты для нового удара по Украине.

Посланник Путина в США безосновательно обвинил Украину в нарушении перемирия.