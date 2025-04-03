У НАТО вважають, що Росія накопичує ракети для нового удару по Україні

Розвідувальні дані Північноатлантичного Альянсу свідчать, що Росія продовжує виробляти значну кількість ракет, тож їх накопичують для нових ударів, попри затишшя у ракетних атаках.

Про це заявив "Європейській правді" високопосадовець Альянсу, що спілкувався з журналістами під час міністерського засідання НАТО у Брюсселі.

Представник Альянсу переконаний, що Росія накопичує запаси для нових ударів.

Він визнав, що зараз у держави-агресора відпала необхідність настільки регулярного застосування ракет, як було раніше, через заміну ракетних атак дроновими. "Росіяни значно покращили свою тактику використання дронів-камікадзе, вони більш ефективно їх використовують. Це призводить до того, що зменшується потреба у великих ракетних ударах", – пояснив він.

Водночас, потреба Росії повернутися до ракетних атак лишається незмінною.

"Ми бачимо зараз те, що бачили і раніше, коли росіяни сповільнюють авіаудари далекого радіусу дії, у цей час накопичують запаси, щоб потім застосувати її у масованих ударах. Бо масовані удари мають дуже значне військове значення та вплив на моральний дух. Якщо вони відбуваються кожні пару тижнів, це має ефект. Тому схоже, що йдеться про накопичення тактичних запасів, щоб потім використати їх у великих кількостях", – пояснив високопосадовець НАТО.

"Без сумніву, Росія продовжує виробляти велику кількість ракет і балістичних ракет, і вони купують додаткову кількість у Північної Кореї. Вони, безумовно, продовжують їх виробляти і накопичувати", – додав він, посилаючись на наявні розвідувальні дані.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії 25 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Утім, глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження цих домовленостей потрібні додаткові технічні консультації.

Росія висунула низку вимог для погодження на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.