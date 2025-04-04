У Грузії пропонують заборонити ЛГБТ-прайд, як нещодавно зробила Угорщина

У Грузії ініціювали законодавчу пропозицію "Про заборону ЛГБТ-маршів і пов'язаних із ними барвистих предметів".

Про це повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі у п’ятницю, 4 квітня, пише SOVA, передає "Європейська правда".

Як зазначається, цю пропозицію буде передано на розгляд до Комітету з прав людини.

"Є законодавча пропозиція про заборону ЛГБТ-маршів і пов'язаних із ними барвистих предметів, яка буде передана до Комітету з прав людини [на розгляд]", – сказав Папуашвілі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, зокрема закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх".

Всього до пакета входить 19 проєктів законів, ключовим з них є проєкт "Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх". Керівна "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру.

Зазначимо, цей законопроєкт Грузії схожий на угорський. 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.